Tır otomobile çarptı: 1 ölü

Kaynak: DHA
Tır otomobile çarptı: 1 ölü
Emniyet şeridinde tamir edilmeye çalışılan otomobile sürücüsünün alkollü olduğu tır çarptı. Kazada, aracı tamir etmeye çalışan Ömer Faruk Yükselten (28), otomobil ile TIR arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde alkollü sürücü faciası yaşandı. Arızalanan ve emniyet şeridinde tamir edilmeye çalışılan otomobile TIR çarptı. Kazada, aracı tamir etmeye çalışan Ömer Faruk Yükselten (28), otomobil ile TIR arasında kalarak yaşamını yitirdi.


2 KİLOMETRE SONRA DURABİLDİ
Kaza yerinden 2 kilometre sonra durabilen TIR şoförünün alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Esenyazı Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Yükselten yönetimindeki 49 AAN 570 plakalı otomobilin arıza yapması nedeniyle sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurdu. Sürücü Yunus Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızalanan aracı tamir etmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 35 EKS 98 plakalı TIR, otomobile çarptı. Kazada, sürücü Yunus Yükselten ile Emre Yükselten yaralanmazken, TIR ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, talihsiz gencin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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