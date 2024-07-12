TIR şarampole devrildi. 2 yaralı

Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Olay, Beyrebucak Mahallesi D400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Tırın sürücüsü Ö.F.U. direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan G.E. kurtarıldı ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.