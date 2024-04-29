Tır şoförlerine yemek yedikleri esnada tır çarptı

E-5 karayolu İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 31 ACM 274 plakalı tır, yağışlı havan sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına park ettikleri araçlarının yanında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına daldı.

Kaza sonucu 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla İskenderun ve Dörtyol Devlet Hastanelerine kaldırıldı.