Tır şoförü eylem yapanların üzerine tır sürdü

Almanya’da iklim aktivistleri, eylem yapmak için otoyolu trafiğe kapattılar. Yere oturan iklim aktivistleri pankart açıp saatlerce kalkmadı. Olay yerinde bulunan tır şoförü ise duruma sinirlenip önce fiziksel olarak müdahale etti, daha sonra başarılı olamayınca tırına binip tırı aktivistlerin üzerine sürdü.

AKTİVİST TIRIN ALTINDA KALIYORDU

Tırını çalıştıran şoför aktivistlerin üzerine tırı sürdüğü esnada bir aktivist az kalsın tırın altında kalıyordu. O anlar sosyal medyada paylaşılınca tır şoförüne büyük tepki yağarken, bir kesim ise tır şoförünü haklı buldu.