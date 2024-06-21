Tır şoförünün cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu

Kaynak: İHA
Tır şoförünün cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu

İzmir’den Hatay’a yakıt sevkiyatı yaptığı esnada hayatını kaybeden tır şoförünün cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu

Bursa’da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Ramazan Raşit, İzmir'den Hatay’a yakıt dolu tankeri götürdüğü esnada Nilüfer ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdi. Araçta dinlenen Raşit bir süre sonra fenalaştı.

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Kendisinden 2 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine Raşit’in aracına ulaşan jandarma ekipleri savcılık kararı ile Tırın içine girdi.

Talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden sonra Raşit’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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