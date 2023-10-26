Tır tarlaya uçtu, sürücü tırı bırakıp kaçtı

Bursa'da kontrolden çıkan tır tarlaya uçarak yan yattı. Tırın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Tır tarlaya uçtu, sürücü tırı bırakıp kaçtı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde, Kayapa istikametinden merkez istikametine giden 16 BDR 644 plakalı tırın sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kanalizasyon borularına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kereste yüklü tır, yol kenarındaki tarlaya uçarak yan yattı. Şoför, yan yatan tırdan çıkarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır, çekici ile kaldırılırken polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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