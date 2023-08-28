Tır yan yatınca Marmaris ve Fethiye yolu trafiğe kapandı

Öğle saatlerinde Sakartepe rampasından iniş yapan kum yüklü TIR, iniş esnasında Net tesislerine gelmeden önceki keskin virajı dönerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek araç yan yattı. Ulaşımın tamamen kapanması nedeniyle trafik akışı durdu.
Yan devrilen TIR’dan yağ sızıntısı yaşadı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir belediyesi itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TIR’ın karayolunu tamamen kapatması nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, ulaşım Ula Çiçekli Mahallesinden sağlanıyor.