TIR'a saplanan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki otomobil aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada kağıt gibi ezilen otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
TIR'a saplanan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet Furkan Aytekin (24) idaresindeki Hyundai marka otomobil, aynı yönde giden, Y.D. hakimiyetindeki Scania marka TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırla birlikte 50 metre sürüklendi. Dorsenin altına giren otomobil adeta kağıt gibi ezildi.

TIR sürücüsü kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri hurdaya dönen otomobilde incelmelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun sağ şeridi trafiğe kapatıldı.

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