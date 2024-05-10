TIR'daki 18 kilo 480 gram eroini 'Ayaz' buldu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada, Türkiye'den yurt dışına gidecek olan Bulgaristan uyruklu M.G.'nin kullandığı TIR'da uyuşturucu bulunduğu ihbarı alındı. Jandarma ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na giden TIR'da narkotik köpeği Ayaz ile arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada TIR'ın dorse kısmının gizli bölmesinde 18 kilo 480 gram eroin gizlenmiş olarak bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü M.G., jandarmada karakolundaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.