Tırdan 12 tonluk mermer blok düştü

Erdek'te giden TIR'ın dorsesindeki 12 ton ağırlığındaki mermer blok, dorse kapağını kırarak yola düştü. Olay olduğu sırada yoldan araçlarının geçmemesi, can ve mal kaybını engelledi.
Olay, saat 17.00 sularında Erdek Düzler Işıkları Kavşağı’nda meydana geldi. Erdek’ten, Bandırma yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 10 AGL 307 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan 12 tonluk mermer blok, dorsenin kapağını kırarak karayoluna düştü. Mermerin düştüğü sırada şans eseri yoldan araç geçmiyordu. Mermer bloğun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.