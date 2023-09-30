TIR’dan kopan lastik zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, TIR’dan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
TIR’dan kopan lastik zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'da İstanbul istikametine seyreden, sürücü ve plakası belirlenemeyen TIR’ın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı.

TIR yoluna devam ederken arkasında seyreden bir otomobilin lastiğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Bolu'da tırdan kopan lastik zincirleme trafik kazasına neden oldu

4 OTOMOBİL DAHA BİRBİRLERİNE ÇARPTI

Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

OTOYOLUN BOLU KESİMİNDE DURDURULDU

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Lastiği koptuğu için kazaya neden olan TIR’ı otoyolun Bolu kesiminde durduruldu

Bolu'da tırdan kopan lastik zincirleme trafik kazasına neden oldu

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