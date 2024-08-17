Tire ve Bayındır'da devam eden yangınlara müdahale sürüyor

Tire'nin Karateke Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangının, iddialara göre semaver yakan üç kişinin neden olduğu bir kıvılcımdan çıktığı belirtiliyor. Yangın, ekipler ve gönüllülerin yoğun çabalarıyla akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınsa da sabah saatlerinde farklı bir bölgede yeniden alevlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Tire Belediyesi'ne ait tankerler ve iş makineleri, AFAD ve TAKED ekipleri yangına müdahale ederken, Tire halkı da gönüllü olarak yardım etti.

Yangın bölgesine destek için Türk Kızılayı da harekete geçti. Tire Kızılay Şubesi Başkanı Arif Demirkan ve yönetim kurulu, bölgeye yardım araçları göndererek yangınla mücadele eden vatandaşlara kumanya dağıttı. Demirkan, yangının büyüklüğü karşısında gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kızılay olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Tüm Tire halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. AK Parti Ödemiş Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçe başkanları da bölgelerde yangın çalışmalarına destek verdi.

Tire'deki yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda, ancak yetkililer yangının tamamen sönmediğini ve tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

Bayındır’da Rüzgarla Büyüyen Yangın Tehdit Oluşturuyor

Tire'deki yangınla eş zamanlı olarak Bayındır ilçesinde de büyük bir orman yangını başladı. Dün Yeşilyurt ve Canlı bölgelerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bugün Söğütören ve Furunlu mahallelerine doğru hızla yayıldı. Ekipler ve gönüllü vatandaşlar, Bayındır'daki yangını söndürmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak rüzgarın şiddeti, yangının hızla ilerlemesine ve kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yangının İzmir-Bayındır yoluna sıçraması sonucu, Tire-Bayındır yolu güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu tedbir, yangının daha fazla can ve mal kaybına yol açmaması için alındı.

Tire’de Yangın Çıkaran 3 Kişi Tutuklandı

Tire’de yangını çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç kişi, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.