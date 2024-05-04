TIR'ın altına giren otomobil 1 kişiye mezar oldu

Korkunç kaza, saat 01.45 sıralarında Büyükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan E.M. (42) idaresindeki 35 KH 1721 plakalı otomobil, E5 üzerinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 76 DE 334 plakalı TIR'a arkadan çarparak altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü E.M. ve yan koltukta bulunan 58 yaşındaki Ahmet Andırın araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu sürücü E.M. yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Yaralanın TIR sürücüsü de kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri yan koltuktaki Ahmet Andırın’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemelerin ardından Ahmet Andırın’ın cenazesi ceset torbasına koyularak hastane morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'ın altına sıkışan araç bulunduğu yerden çıkartıldı.