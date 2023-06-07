TIR'ın altında kalan motorcu sağ çıktı

Odatv'nin haberine göre, akıllara durgunluk veren kaza yurt dışında yaşandı. Yoğun trafikte aralardan geçerek ilerlemeye çalışan bir motosiklet sürücüsü bir TIR'ın önüne geldi.

Geçebileceği bir aralık bulmaya çalışan motosiklet sürücü trafik aniden ilerleyince sola doğru yöneldi.

Bu arada TIR sürücüsü kör noktasında kalan motosikleti fark etmeyince ilerlemek için gaza bastı.

Üzerinde sürücüsü bulunan motosikleti lastikleriyle silindir gibi ezen TIR'ın sürücüsü yoluna devam etti.

Motosiklet kullanıcısı ile tekerlekleri ortayınca ön taraftan girip arka taraftan çıktı. Kazayı motosiklet sürücü yara almadan atlattı. Motosiklet ise demir yığınına döndü.