TIR'ın altında kalan motorcu sağ çıktı

Trafikte seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü TIR'ın kör noktasında kaldı. Motosikleti fark edemeyen TIR şoförü motosikleti ezerek üzerinden geçti. motosiklet sürücüsü mucize eseri yara almadan kurtuldu.

TIR'ın altında kalan motorcu sağ çıktı

Odatv'nin haberine göre, akıllara durgunluk veren kaza yurt dışında yaşandı. Yoğun trafikte aralardan geçerek ilerlemeye çalışan bir motosiklet sürücüsü bir TIR'ın önüne geldi.

Geçebileceği bir aralık bulmaya çalışan motosiklet sürücü trafik aniden ilerleyince sola doğru yöneldi.
Bu arada TIR sürücüsü kör noktasında kalan motosikleti fark etmeyince ilerlemek için gaza bastı.

Üzerinde sürücüsü bulunan motosikleti lastikleriyle silindir gibi ezen TIR'ın sürücüsü yoluna devam etti.
Motosiklet kullanıcısı ile tekerlekleri ortayınca ön taraftan girip arka taraftan çıktı. Kazayı motosiklet sürücü yara almadan atlattı. Motosiklet ise demir yığınına döndü.

tirrrrrrr.jpg

motorrrrrrrr.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Pelin otu romatizmaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Pelin otu romatizmaya iyi geliyor
Aslı Enver'den karnı burnunda poz Magazin
Aslı Enver'den karnı burnunda poz
Kripto para borsasında yatırımcının 2,2 milyar doları risk altında Dünya
Kripto para borsasında yatırımcının 2,2 milyar doları risk altında
Motorine 'Haşırt dı bilekbord' zammı geldi. Seçim geçti reklamlar bitti gerçekler başladı Ekonomi
Motorine 'Haşırt dı bilekbord' zammı geldi. Seçim geçti reklamlar bitti gerçekler başladı
Milan'da flaş ayrılık Spor
Milan'da flaş ayrılık
Pelin otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Pelin otu neye iyi geliyor?
Fransa Açık'ta erken final Spor
Fransa Açık'ta erken final