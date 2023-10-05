Tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı.
Alınan bilgiye göre, Eren Karabektaşoğlu yönetimindeki 34 GL 3964 plakalı otomobil Lüleburgaz D-100 kara yolunun 20'nci kilometresinde N.A. yönetimindeki 34 FEY 202 plaka tıra bağlı dorseye çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Karabektaşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabektaşoğlu'nun cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.