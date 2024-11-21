Tırın kupa kısmına gizlenen kaçak telefonlar jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tırın kupa kısmına gizlenen kaçak telefonlar jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Edirne Kapıkule'de jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi.

Edirne Kapıkule'de jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince bir tırda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi.

ARACIN ÜST TEPE KUPASINA GİZLEDİ

Kapıkule gümrük kapısı bölgesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat unsurları ile birlikte müşterek yapılan arama sonucunda tırın kupa bölgesine gizlenmiş vaziyette, 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirilerek el konuldu. Olay ile ilgili Edirne Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile şahıs gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Tırın kupa kısmına gizlenen kaçak telefonlar jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Tırın kupa kısmına gizlenen kaçak telefonlar jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Tırın kupa kısmına gizlenen kaçak telefonlar jandarmanın dikkatinden kaçmadı

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