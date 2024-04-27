TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kepsut'a bağlı Hotaşlar Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Ali Rıza Kamalak'ın kullandığı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Ali Rıza Kamalak, eşi Kevser Kamalak ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan kontrolde anne ve oğul hayatını kaybetmişken, ağır yaralanan baba Ali Rıza Kamalak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamalak’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlun cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, TIR sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Uzman Jandarma Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı öğrenildi. Anne ve oğlun cenazelerinin ise memleketleri Kahramanmaraş'a gönderileceği bildirildi.