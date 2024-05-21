Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı

Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı
Kaynak: İHA
Kocaeli’nin Başkale ilçesinde U dönüşü yapan tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı 1

Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana gelen olayda, B.K. kontrolündeki otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. kontrolündeki tır çarpıştı.

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Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı 2

Kazanın şiddetiyle tırın sürücü kabini koparken, B.K. ile H.Ö. isimli sürücüler ve otomobilde bulunan A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı.

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Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı 3

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı 4

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 6 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.

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Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı 5

Yaralı tır sürücüsü H.Ö.’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı 6
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Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı 7

Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, söz konusu görüntülerde U dönüşü yapmaya çalışan tır ile otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı.

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