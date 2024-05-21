Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı

Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana gelen olayda, B.K. kontrolündeki otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. kontrolündeki tır çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle tırın sürücü kabini koparken, B.K. ile H.Ö. isimli sürücüler ve otomobilde bulunan A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı.
Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 6 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralı tır sürücüsü H.Ö.’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, söz konusu görüntülerde U dönüşü yapmaya çalışan tır ile otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı.