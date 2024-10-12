TIR'ların arasında sıkıştı

Kaynak: İHA
TIR'ların arasında sıkıştı

Konya'da 1 kişinin geri manevra yapan TIR ile sokaktan geçen TIR arasına sıkışması sonucu ağır yaralandığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Abidin Sokak ile Pehlivanlı Sokak kavşağında geri manevra yapan M.A. idaresindeki 42 BZ 150 plakalı TIR ile sokak üzerinde seyir halinde olan E.Ö. yönetimindeki 68 BN 027 plakalı TIR'ın çarpışması sırasında sokak üzerinde yürüyen yaya Ö.U., araçların arasında sıkıştı.

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Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası araç arasında sıkışan Ö.U. kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Ö.U. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ö.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların hareket halinde olduğu sırada Ö.U.'nun araya sıkıştığı, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldığı görülüyor.

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