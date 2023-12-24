Tırnaklara çikolata sürülürse ne olur

Kaynak: Haber Merkezi
Tırnaklara çikolata sürülürse ne olur
İşte çikolatanın güzelliğe sağladığı 3 çok önemli katkı

Çikolatanın güzelliğe katkısı azımsanmayacak ölçüde. Kırışıkları yok ediyor, nemlendiriyor ve cildin daha sağlıklı görünmesine katkı sunuyor...

PEELİNG HAZIRLAYIN

Bir parça çikolata ve bir kaşık Hindistan cevizi tozuyla müthiş bir peeling hazırlayabilirsiniz. İçine bir kaşık deniz tuzu da eklemenizde yarar var.

MANİKÜRÜNÜZÜ YAPIN

Cilt kadar kadar tırnaklarda önemli. Manikürünüzü yapın tırnaklarınıza çikolata sürüp 15 dakika kadar öyle kalsın. Sağlıklı ışıldayan tırnaklarınızın farkına varacaksınız.

ÇİKOLATA MASKESİ HAZIRLAYIN

50 gram çikolatayı eritin, sonrasında zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Karışımı ılıdıktan sonra yüzünüze maske yapıp bekleyin. Kısa süre sonra cildinizin nemlendiğini fark edecek ileriki günlerde de cildinizin parlak bir görünüm aldığını göreceksiniz.

İlgili Haberler
İşte pırasanın az bilinen şaşırtan faydaları
Doğadan gelen mucize beyni tıkır tıkır çalıştırıyor. Vücuda vitamin depoluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor
Aç karnına bir kaşık zeytinyağı içilmesinin mucize faydaları ortaya çıktı
Ekşi meyveler kan şekerini düşürür mü? İşte yanıtı…
Son Haberler
Selçuk Geçer 10 Ocak'a işaret ederek uyardı. Sakın buna yatırım yapmayın Ekonomi
Selçuk Geçer 10 Ocak'a işaret ederek uyardı. Sakın buna yatırım yapmayın
Cennet hurması zayıflatır mı Şifalı Bitkiler
Cennet hurması zayıflatır mı
Abdullah Avcı bunu neden yaptı kestiremedim' Cemal Ersen: Sadece bana mı tuhaf geldi? Spor
Abdullah Avcı bunu neden yaptı kestiremedim' Cemal Ersen: Sadece bana mı tuhaf geldi?
Fenerbahçe Galatasaray’a ilk golünü attığı maçta şampiyon oldu Spor
Fenerbahçe Galatasaray’a ilk golünü attığı maçta şampiyon oldu
Atatürk ve Pehlivan Çoban Mehmet Yazarlar
Atatürk ve Pehlivan Çoban Mehmet
Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler belli oldu. Sürprizler var Spor
Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler belli oldu. Sürprizler var