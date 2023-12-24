Tırnaklara çikolata sürülürse ne olur

Çikolatanın güzelliğe katkısı azımsanmayacak ölçüde. Kırışıkları yok ediyor, nemlendiriyor ve cildin daha sağlıklı görünmesine katkı sunuyor...



PEELİNG HAZIRLAYIN

Bir parça çikolata ve bir kaşık Hindistan cevizi tozuyla müthiş bir peeling hazırlayabilirsiniz. İçine bir kaşık deniz tuzu da eklemenizde yarar var.

MANİKÜRÜNÜZÜ YAPIN



Cilt kadar kadar tırnaklarda önemli. Manikürünüzü yapın tırnaklarınıza çikolata sürüp 15 dakika kadar öyle kalsın. Sağlıklı ışıldayan tırnaklarınızın farkına varacaksınız.

ÇİKOLATA MASKESİ HAZIRLAYIN



50 gram çikolatayı eritin, sonrasında zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Karışımı ılıdıktan sonra yüzünüze maske yapıp bekleyin. Kısa süre sonra cildinizin nemlendiğini fark edecek ileriki günlerde de cildinizin parlak bir görünüm aldığını göreceksiniz.