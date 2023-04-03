Dikkat! Bu belirtiler varsa tiroid hastası olabilirsiniz

Editör: Barış Atakan

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, tiroid hastalıkları Türkiye’de oldukça sık görülüyor. Özellikle boyunda kitle olması, kişinin kendisini yorgun ve halsiz hissetmesi, üşüme veya aşırı terleme şikayetinin olması, saç dökülmesi ve diyet yapmasına rağmen kilo verememe gibi şikayetler tiroid hastalıklarının belirtisi olabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sabancı tiroid hastalıkları ve ameliyatı ile ilgili sorulan yanıtladı.

Ne zaman ameliyat gerekir?

Sabancı, tiroid hastalıklarının tanısı için kanda tiroid hormonlarına bakıldığını ve kanda bulunan T4 ve TSH hormonlarının tanı koymada yardımcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle TSH değerlerinde bozulmanın görüldüğü durumlarda klinik bulgular ile birlikte hastalar değerlendirilmektedir. Yapılan muayenede tiroid bezinde büyüme guatr hastalığını işaret ederken çarpıntı, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, saçlarda dökülme gibi belirtiler ile birlikte ailede tiroid hastalıklarının olması tanı konulmasında yardımcı olmaktadır."

Sabancı, tiroid hastalığı tanısı konulan kişilerde ilaç tedavisinin başlandığını ancak bazı durumlarda cerrahi ameliyat gerekebildiğini belirterek, "Klinik olarak yapılan evrelemede evre II guatrı olan genç ve orta yaşlı hastalar, bası semptomlarının görüldüğü ve tiroid bezinde çok sayıda nodülün bulunduğu hastalar ve kötü huylu kanser şüphesi olan hastalar cerrahi açısından değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Kimler ameliyat olmalı?

Ultrason incelemesinde tiroid bezlerinde nodül görülmesi ve şüphelenilmesi durumunda tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) denilen işlemle nodülün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunun öğrenildiğini belirten Sabancı,

"Bu işlemle tiroid bezindeki nodülden örnek alınmakta ve laboratuvarda incelenmektedir. Tiroid nodülleri genellikle iyi huylu olsa da yüzde 5 oranında kötü huylu olabilmekte ve bu durumda cerrahi tedavi gerekmektedir." dedi.

Sabancı, cerrahi tedavide tiroid bezlerinin çıkarıldığını ve bunun sonucunda hastaların yaşam kalitelerinin arttığını vurgulayarak, Tiroid bezinin çok büyüdüğü hastalarda herhangi bir belirti olmamasına rağmen görünüş olarak rahatsız olan kişilerde de tiroid cerrahisinin yapıldığını kaydetti.

Bazen büyüyen tiroid bezlerinin nefes borusuna ya da yemek borusuna baskı yaptığını ve bu yüzden nefes alırken veya yemek yerken zorlanmaya sebep olduğuna dikkati çeken Sabancı, diğer organlara bası yapan tiroid bezlerinin de cerrahi olarak çıkarılabildiğini ancak cerrahi operasyon sonrası hastaların verilen ilaçları düzenli olarak kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Tiroid ameliyatı sonrası dönemde nelere dikkat edilmeli?

Sabancı, tiroid cerrahisi sırasında yapılan kesiye bağlı olarak boyunda ameliyat izi oluştuğunu belirterek, "Kesi bölgesinde enfeksiyon oluşmaması için düzenli yara bakımı yapılması sonucunda iz genellikle 3 ila 6 ay içerisinde kaybolmaktadır.

Yara izleri güneş ışığına duyarlı olduğu için özellikle ilk yılda güneşlenme sonucu ultraviyole ışınların ameliyat izinin koyu renkli olmasına neden olabilyor. Güneşe çıkılması gereken durumlarda koruma amaçlı güneş kremi kullanılmalı." dedi.