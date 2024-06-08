Tiryakiler şimdi yandı para cezası kesilecek. Sakın bu hatayı yapmayın

Bilecik'te temiz ve sağlıklı bir çevre için önemli bir çalışma devreye sokuldu. Avrupa'nın bir çok ülkesinde hayranlıkla gördüğümüz temiz cadde ve kaldırımlar için Bilecik'te de girişimler başlatıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin bir çok noktasında yerlere sigara izmariti başta olmak üzere yere çöp atanları takibe aldı.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev "Temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak her bireyin en doğal hakkıdır. Bizler yere sigara izmariti başta olmak üzere çöp atanlara Kabahatler Kanunu'na göre 313 TL'lik ceza keseceğiz. Bu beizim en hakkımız. Kanunlarda bu mevcut. Ama bunun caydırıcı olup kimsenin yere çöp atmasına engel olmak" diye konuştu.

Öndersev "Tekrarlıyorum bizim buradaki amacımız caydırıcılığı sağlamaktır. Vatandaşlarımızın da şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Kanunlarla belirtilen kurallara hepimiz uygulamalı ve takipçisi olmalıyız" dedi.