Tiryakilere kötü haber! İki sigara markasına zam

2024 yılında sigara fiyatlarına yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde Philip Morris ve JTI markalarına yapılan fiyat artışlarının ardından, BAT ve TT sigara markalarına da yeni zamlar eklendi.

Son zamlarla birlikte BAT grubundaki sigaraların fiyatları en düşük 67 TL, en yüksek 89 TL olarak belirlendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gelişmeleri kamuoyuna duyurdu.

Dündar ayrıca, JTI ve BAT markalarındaki artışların ardından TT grubuna da zam yapıldığını, TT markasındaki sigaraların en düşük fiyatının 64 TL’ye çıktığını ifade etti.