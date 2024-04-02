Tiryakileri kara kara düşündürecek haber geldi. Kısıtlamaya başladılar

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigaraya zam geleceğini duyurmuştu.

Şimdi ise Aybaş bir sigara grubuna sınırlandırılma getirileceğini söyledi.

Aybaş, Biritish American Tobacco firması tekel bayi ve büfelere kredi kartı ile sigara alımına komisyon alması nedeniyle ülke genelinde bat grubu sigara satışını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Ayrıca Aybaş ağırlıklı olarak Kent grubu sigara ürüne kısıtlama getirileceğini açıkladı.

İşte Aybaş’ın paylaşımları:

Bat grubu (Biritish American Tobacco) firması biz tekel bayi ve büfelere kredi kartı ile sigara alımına komisyon alması ve kâr marjımıza göz koyması nedeniyle ülke genelinde bat grubu sigara satışını durdurma kararı alacağız. Ağırlık Kent grubu sigara ürünü bulunan firma.

Şuan sigara kısıtlamasına da başladılar.

Bu haber tiryakileri oldukça üzecek.

Öte yandan Aybaş Nidan ayının başlarında sigaraya dev zam geleceğini paylaşmıştı. Aybaş 10 TL civarı zam geleceğini söylemişti.