Sigarada yeni dönem. Artık zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir yönetmelik hazırlanıyor. Tasarıya göre, tütün mamulü paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte “… TL” şeklinde yazılacak.

Yani artık paketlerin üzerinde fiyat yer alacak. Kayıtdışı üretime karşı ise firmalara sigara paketleme makinesi için verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek.

ZORUNLU OLACAK

Türkiye’de tütün mamulü üretimi yapılabilmesi için ayrıca bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunlu olacak.

EMİSYON TESTLERİ

Tütün ürünlerinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mevzuatta öngörülen emisyon seviyeleri de yer alacak.