Titanik lanetinden böyle kurtulmuş. İtiraf etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Titanik lanetinden böyle kurtulmuş. İtiraf etti

Titanik'in enkazına lüks denizaltı turları düzenleyen Titan isimli denizaltısının 2023 yılında kaybolması ve patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan bir yıl sonra yatırımcı Jay Bloom, son anda bu tehlikeli maceradan neden vazgeçtiğini ve nasıl ölümden döndüğünü anlattı.

Bloom, OceanGate'in Titan denizaltısında kendisine koltuk teklif edildiğini ancak güvenlik endişeleri nedeniyle reddettiğini açıkladı.

Bloom, OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın denizaltının güvenli olduğuna dair ikna edici konuşmalarına rağmen, Rush'ın ihmalkarlığı ve bizzat kazada hayatını kaybetmesi, Bloom'un şüphelerini doğrulamış oldu.

Bloom, Rush'ın denizaltının güvenliğini helikopter uçurmaktan veya tüplü dalıştan daha güvenli olarak nitelendirdiğini aktardı. Buna rağmen Bloom, programının çakıştığı yalanını uydurarak dalıştan vazgeçtiğini ve bu sayede hayatını kurtardığını söyledi.

Titan denizaltısı 18 Haziran 2023'te Titanik enkazını keşfetmek için yola çıktı ve dalışın başlamasından iki saat sonra radardan kayboldu.

ABD Sahil Güvenliği ve OceanGate, denizaltının patladığını ve gemideki beş kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hayatını kaybedenler arasında Rush, İngiliz milyarder Hamish Harding, İngiliz-Pakistanlı multimilyoner Shahzada Dawood, 19 yaşındaki oğlu Suleman ve eski Fransız donanması dalgıcı Paul-Henri Nargeolet vardı.

Bloom, kazadan sonra yaşadığı şoku ve üzüntüyü dile getirdi. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını gördüğünde adeta kendi yüzünü ve oğlunun yüzünü gördüğünü söyledi.

Bloom, Titanik'in enkazını görmeyi hala istediğini ancak bunun ancak güvenilir bir organizasyon ve deneyimli bir rehber eşliğinde mümkün olabileceğini belirtti.

Bloom, bir donanma seferi veya James Cameron'un rehberliğinde bir dalışa katılmayı düşünebileceğini söyledi.

Bloom'un hikayesi, macera turizminin her zaman ne kadar güvenli olduğunu sorgulatıyor. Bu tür ekstrem aktivitelere katılmayı düşünenler için Bloom'un deneyimi, bilinçli karar vermeleri için önemli bir örnek teşkil ediyor.

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