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Titanik yeniden beyaz perdede

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın oynadığı 1997 yapımı "Titanik" yeniden beyaz perdede.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:41
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Titanik yeniden beyaz perdede

Titanik yeniden beyaz perdede
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Bu hafta üç yabancı film izleyiciyle buluşacak.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yerli filmlerin gösterim tarihleri ertelendi.

Darren Aronofsky'nin yönettiği ve Brendan Fraser'ın başrolünde yer aldığı dram türündeki ABD yapımı "Balina" sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton ve Sathya Sridharan'ın rol aldığı film, münzevi hayat süren bir öğretmenin, kızıyla arasındaki buzları eritme çabasını konu ediniyor.

"Titanik"

James Cameron'ın yönettiği, başrolleri Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet'ın paylaştığı 1997 yapımı "Titanik" yeniden beyaz perdeye taşınıyor.

Senaryosu da James Cameron'a ait olan yapım, vizyona girdikten sonra dünyada en çok izlenen filmler arasına girmişti.

"Pinokyo: Sihirli Yolculuk"

Vasiliy Rovenskiy'in animasyon filmi "Pinokyo: Sihirli Yolculuk", dünyayı gezmek için bir sirke katılan Pinokyo'nun maceralarını sinema severlerin beğenisine sunacak.

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