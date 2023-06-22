Titanik'i görmeye giden deniz aracındaki büyük lanet ortaya çıktı

Dünya, Titanik’in enkazını görmek için okyanusun 12 bin feet derinliğine inen Titan isimli denizaltının akıbetini merakla takip ediyor.

Titanik'i görmek isteyenlere tur düzenleyen OceanGate isimli şirketin CEO'su Stockton Rush'ın, 1912'de batan yolcu gemisiyle dikkat çekici bir bağı ortaya çıktı.

Rush’ın eşi Wendy Rush’ın büyük atalarının Titanik’te seyahat ettikleri öğrenildi.

İngiliz ve ABD medyasında yer alan haberlerde Wendy Rush’ın büyük büyük dedesinin Isador Straus ve büyük büyük büyükannesinin ise Ida Strauss olduğu duyuruldu. Strauss çiftinin Titanik’te “first class” seyahat ettikleri belirtilirken her ikisinin de kazada yaşamını yitirdiği açıklandı.

EŞİ OLMADAN GİTMEMİŞ

New York Times’ta yer alan haberde Ida Straus’un kaza sonrasında filikaya binmeyi reddettiği ve eşiyle birlikte gemide kalarak bir nevi ölmeyi tercih ettiği de hatırlatıldı.

Resmi kayıtlarda eski bir kongre üyesi olan ve Macy’s mağazalarının kurucusu olarak çok zengin ve saygın biri olan Isidor Straus’a filikada yer verildiği fakat Straus’un “Bütün çocuklar ve kadınlar gitmeden filikaya binmeyi reddettiği” belirtilirken Ida Straus’un da 40 yıllık eşi olmadan bir yere gitmeyeceği kayıtlarda geçiyor. Ida Straus’un özel yapım kürkünü de hizmetçisi Ellen Bird’e verdiği hatırlatıldı.