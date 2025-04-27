Titanik'in gizemli hazinesi 400 bin dolara satıldı

Titanik faciasının kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batışından sadece beş gün önce yazılan bir mektup, İngiltere’de açık artırmada rekor bir fiyata alıcı buldu. Henry Aldridge & Son müzayede evinde satışa sunulan mektup, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından tam 399 bin dolara satın alındı. “Kehanet niteliğinde” olarak tanımlanan mektup, Gracie’nin Titanik hakkındaki temkinli yorumlarıyla dikkat çekiyor. İlk tahminlerin beş katı bir fiyata satılan mektup, Titanik’in trajik hikayesine yeni bir boyut kattı.

MEKTUBUN İÇERİĞİ VE KEHANET NİTELİĞİ

Gracie’nin 10 Nisan 1912’de, Titanik’in yolculuğunun başında yazdığı mektupta, gemi hakkında “Güzel bir gemi, ancak bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim” ifadeleri yer alıyor. Bu temkinli sözler, geminin beş gün sonra Kuzey Atlantik’te bir buzdağına çarparak batacağından habersiz yazılmış olsa da, mektuba “kehanet” niteliği kazandırdı. Uzmanlar, mektubun hem tarihsel değeri hem de Gracie’nin öngörülü yaklaşımı nedeniyle büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.

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REKOR FİYATLA SATIŞ

Müzayede evi, mektubun yaklaşık 80 bin dolara alıcı bulmasını bekliyordu. Ancak, Titanik’e olan küresel ilgi ve mektubun eşsiz hikayesi, fiyatı beş katına çıkararak 399 bin dolara ulaştırdı. ABD’li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan mektup, Titanik memorabilia koleksiyonlarının en değerli parçalarından biri haline geldi.

ARCHİBALD GRACİE’NİN TRAJİK SONU

Mektubu yazan Archibald Gracie, Titanik faciasından sağ kurtulan 710 kişiden biriydi. Kaza sırasında soğuk sularda geçirdiği hipotermiden tam olarak kurtulamayan Gracie, deneyimlerini “Titanik Hakkındaki Gerçekler” adlı kitabında anlattı. Ancak, kazadan sadece sekiz ay sonra, diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Gracie’nin mektubu, onun hem hayatta kalma mücadelesinin hem de Titanik’in trajik öyküsünün bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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TITANİK FACİASININ TARİHSEL ARKA PLANI

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912’de İngiltere’nin Southampton limanından New York’a gitmek üzere 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla yola çıkmıştı. 15 Nisan 1912’de bir buzdağına çarparak Kuzey Atlantik’in soğuk sularına gömülen gemi, 1500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kaza yerine saatler sonra ulaşan Carpathia gemisi, 710 kişiyi kurtarmıştı. Titanik faciası, denizcilik tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak anılıyor.