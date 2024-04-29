Titanik’teki en zengin adamın altın cep saati rekor fiyata satıldı

Söz konusu saat, cumartesi günü ABD’deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde bir özel koleksiyoner tarafından 1,2 milyon sterline yani 49 milyon 296 bin liraya satın alındı. Saat, Titanik’ten çıkanlar arasından şu ana kadar satılan en pahalı eşya rekorunu kırdı.

Saatin asıl sahibi işadamı John Jacob Astor, 1912 yılında 47 yaşındayken yeni eşi Madeleine’i bir filikaya bindirmesinin ardından gemiyle beraber battı ve yaşamını yitirdi. Astor, en son başka bir filikaya binmeye çalışmak yerine, sigara içerken ve bir yolcu arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenmişti.

Titanik eşyaları için ödenen bir önceki en yüksek meblağ rekoru, geminin battığı esnada çalınan ve 2013’te aynı müzayede evinde satılan bir kemandaydı. Keman 1,1 milyon sterlin yani 45 milyon 188 liraya satılmıştı.

NE OLMUŞTU?

O dönemde dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 14 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeyken buzdağına çarpıp batmış, tarihe geçen feci kaza sonucu 1500’ü aşkın yolcu yaşamını yitirmiş, 705 kişi ise kurtarılmıştı.