23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Titanik’in yıldızından depremzedeler için yardım çağrısı

Titanik’in yıldızından depremzedeler için yardım çağrısı

Titanik’in Rose’u ünlü oyuncu Kate Winslet, depremzedeler için yardım çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:15
Takip Et

Titanik’in yıldızından depremzedeler için yardım çağrısı

Titanik’in yıldızından depremzedeler için yardım çağrısı
+
Aa
-

AA

İngiliz müzik grubu Arctic Monkeys ve ABD'li oyuncu Kate Winslet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım çağrısında bulundu.

Arctic Monkeys'in sosyal medya sayfalarında, Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklar için İngiltere merkezli "War Child" derneğinin başlattığı acil durum bağış kampanyası paylaşıldı.

Winslet ise sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu belirterek, İngiltere merkezli "Choose Love" kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı.

Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
2
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
3
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
4
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
6
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
7
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.