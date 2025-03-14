TJ Doheny ile Nick Ball arasında müsabaka öncesi gerginlik

İrlandalı TJ Doheny, Liverpool’da WBA tüy sıklet dünya şampiyonu Nick Ball’a karşı mücadele vermeden önce tartıda sorun yaşadı. 38 yaşındaki boksör, ilk tartımda 9 stone limitinin dört ons üzerinde çıktı. Boxer şortunu çıkardıktan sonra dahi bir ons fazlası bulunan Doheny, kilosunu düşürmek için ek süre aldı.

Şampiyon Ball, rakibinin ağırlık sınırını aşmasına tepki gösterdi. Liverpool'da düzenlenen yüzleşme sırasında taraflar arasında gerginlik arttı. Ball ile Doheny arasında kısa süreli tartışma yaşanırken hafif bir itişme de oldu. Güvenlik görevlileri araya girerek Doheny'yi sahneden uzaklaştırdı.

Doheny, kapalı kapılar ardında tekrar tartıya çıkıp belirlenen limitin içine girmeyi başardı. Kariyerinde süper horoz sıklette dünya şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör, 13 yıllık kariyerinde 26 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Avustralya’da yaşayan deneyimli sporcu, eylül ayında Japonya’nın tartışmasız süper horoz sıklet şampiyonu Naoya Inoue’ye yenilmişti.

Nick Ball ise Liverpool’daki M&S Bank Arena’da ikinci kez ana karşılaşmaya çıkacak. 28 yaşındaki İngiliz boksör, ekim ayında Amerikalı Ronny Rios’u nakavt ederek dikkat çekmişti. Kirkby doğumlu dövüşçü, 2017'de Liverpool'daki bir gece kulübünde başladığı profesyonel kariyerinde 21 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.