TKP’den Bolu’da çıkan yangına sert tepki

Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Çıkan yangına tepki gösteren Türkiye Komünist Partisi (TKP) Eskişehir İl Örgütü, İsmet İnönü Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. TKP Eskişehir İl Örgütü adına açıklama yapan Yıldıray Erdoğmuş, sorumluların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Yıldıray Erdoğmuş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"BU İŞYERİNDE DE İNSAN HAYATI ÖNEM SIRALAMASININ EN ALT BASAMAĞINDA"

"Çok üzgün ve öfkeliyiz. Bolu'da çıkan otel yangınında onlarca yurttaşımız hayatını kaybetti. Öncelikle hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere, ülkemizin başı sağ olsun. Bu kez onlarca insanın yaşamını yitirdiği yer bir maden ocağı değil. Patlayıcı üreten fabrika ya da iskelesi çöken şantiye de değil. Bu kez işyeri, onlarca ailenin sömestri tatilinde çocuklarıyla dinlenmek için gittikleri bir otel. Bolu'daki bu otelde çıkan yangın sonucu yaşamını yitirenler, yaralılar var. İçinde bulunan yüzlerce insanın can güvenliğini sağlayacak basit tedbirlerin bile alınmadığı bir işyeriyle daha karşı karşıyayız. Belli ki gerçek bir denetim yok. Belli ki bu işyerinde de insan hayatı önem sıralamasının en alt basamağında.

"İNSAN YAŞAMINI HİÇ SAYAN ANLAYIŞIN HESAP VERMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bölgede yangın merdiveninden, alarm sistemine, elektrik tesisatından, havalandırma ve tahliye sistemlerine kadar tüm önlemler en kötü, en ucuz malzemeler ile yapılıyor. Sorumsuzluğun, piyasacılığın, insan yaşamını hiç sayan anlayışın hesap vermesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Yaşanan olay insan hayatının hiçe sayılarak, en temel önlemlerin dahi alınmaması sonucunda ortaya çıkan ölümlerin ne ilki ne de sonu olacak.

"PATRONLARIN PAYINA KAR DÜŞERKEN, HALKIN PAYINA ÖLÜM DÜŞÜYOR"

Patronların payına kar düşerken, halkın payına ölüm düşüyor. İktidarıyla muhalefetiyle patron karını en yüce değer haline getiren bu düzene itirazımız var! Mücadelenin birlikte verilmesi gerektiğini biliyoruz, TKP bu eşitsizliğe itirazı olan herkesin, bu halkın partisidir. ‘İnsanlık onuruma dokunan bu eşitsizliğe itirazım var’ diyenleri birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Bilelim ki bu düzene itiraz edenler ancak örgütlüysek güçlüyüz! Eşitsizliğin ve adaletsizliğin geçerli olduğu bu çürümüş düzeni yıkmak ve insan gibi yaşanacak bir hayatı yeniden kurmak zorundayız."