TKYD Anadolu Panelleri ile kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor

İlk durak 26 Eylül’de Eskişehir olacak. Anadolu Panelleri, Eskişehir durağının ardından Konya, Aydın, Denizli ve Sakarya’da devam edecek.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor. 2022’de Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde düzenlenen “Anadolu Panelleri” 2023 yılında Eskişehir, Konya, Aydın, Denizli ve Sakarya ile devam edecek. Bu yılın ilk paneli 26 Eylül’de Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde Eskişehir’de düzenlenecek.

Ardından 10 Ekim’de Konya Sanayi Odası ev sahipliğinde Konya’da, 17 Ekim’de Aydın Sanayi Odası ev sahipliğinde Aydın’da, 1 Kasım’da Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde Denizli’de ve son olarak 2 Kasım’da da Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleşecek.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Panelleri ile TKYD’nin 20 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, “Dernek olarak ‘Kurumsal Yönetim’ anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla çalışıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin, kurumsal yönetim kavramının, ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için, ne derece önemli bir araç olduğunu görüyoruz. Türkiye’de iyi yönetimin, iyi yatırım çektiğini ve şirketlerin uzun ömürlü olabilmelerinin, rekabet edebilirliklerinin kurumsal yönetilmelerine bağlı olduğunu da biliyoruz. Bu kültürü Anadolu’ya yaymak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. İşte bu amaçla Anadolu’daki illere bizzat giderek toplantılar gerçekleştirip kurumsal yönetimi anlatmaya çalışıyoruz. Bu panellerde sanayi odaları ile birlikte hareket ediyor ve kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

TKYD Hakkında: Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir. TKYD, UN Global Compact imzacısı ve ICGN üyesidir.