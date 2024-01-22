TKYD Enstitü'den eğitim semineri

24-25 Ocak’ta “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları” adlı eğitim programı gerçekleştirilecek.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumsal yönetimin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve en iyi uygulamalarla uygulanması vizyonuyla çalışmaktadır. 21 yıllık deneyimini 2022 yılında TKYD Enstitü markasıyla yeni bir seviyeye taşımıştır.

Eğitim programı 24-25 Ocak tarihlerinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında zoom platformu üzerinden online olarak yapılacak. Eğitimin konuşmacıları arasında MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık, Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa Doğrusoy, Ünsal Hukuk Bürosu Kurucu Av. Burçak Ünsal, Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı Ortak Av. Kayra Üçer ve The Coaching Company Yönetici Koçu ve Eğitmen Aslı Poyrazoğlu bulunuyor.

Kimler Katılmalı?

Hissedarlar, aile şirketlerinin profesyonel çalışanları, aile şirketlerinde yönetim kademesine aday olanlar, yöneticiler ve konuyla ilgilenen danışman ve uzmanlar eğitime katılabilir.

Eğitim içeriğinde; Kurumsal yönetimin neden gerektiği, kurumsal yönetimin temel ilkeleri, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim arasındaki ilişki, şirketlerin karşılaşabileceği sorunlara örnekler, dünya ve ülkemizdeki temel yasal düzenlemeler, G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, TTK Mevzuatı, SP Mevzuatı, yönetim kurulu oluşturulması, toplantı, düzen ve kuralları, yönetim kurulu üyelerinin hukuki yükümlülükleri, müzakere yasağı, yönetim ve temsil yetkisinin devredilmesi gibi pek çok önemli konu ele alınacak.