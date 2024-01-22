TKYD Enstitü'den eğitim semineri

Kaynak: Haber Merkezi
TKYD Enstitü'den eğitim semineri
TKYD Enstitü, şirketlerde kurumsal yönetim yapısının başarılı bir şekilde kurulmasına katkı sağlamak amacıyla eğitim ve sertifika programları düzenliyor.

24-25 Ocak’ta “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları” adlı eğitim programı gerçekleştirilecek.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumsal yönetimin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve en iyi uygulamalarla uygulanması vizyonuyla çalışmaktadır. 21 yıllık deneyimini 2022 yılında TKYD Enstitü markasıyla yeni bir seviyeye taşımıştır.

Eğitim programı 24-25 Ocak tarihlerinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında zoom platformu üzerinden online olarak yapılacak. Eğitimin konuşmacıları arasında MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık, Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa Doğrusoy, Ünsal Hukuk Bürosu Kurucu Av. Burçak Ünsal, Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı Ortak Av. Kayra Üçer ve The Coaching Company Yönetici Koçu ve Eğitmen Aslı Poyrazoğlu bulunuyor.

Kimler Katılmalı?

Hissedarlar, aile şirketlerinin profesyonel çalışanları, aile şirketlerinde yönetim kademesine aday olanlar, yöneticiler ve konuyla ilgilenen danışman ve uzmanlar eğitime katılabilir.

Eğitim içeriğinde; Kurumsal yönetimin neden gerektiği, kurumsal yönetimin temel ilkeleri, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim arasındaki ilişki, şirketlerin karşılaşabileceği sorunlara örnekler, dünya ve ülkemizdeki temel yasal düzenlemeler, G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, TTK Mevzuatı, SP Mevzuatı, yönetim kurulu oluşturulması, toplantı, düzen ve kuralları, yönetim kurulu üyelerinin hukuki yükümlülükleri, müzakere yasağı, yönetim ve temsil yetkisinin devredilmesi gibi pek çok önemli konu ele alınacak.

Son Haberler
Sosyetenin ünlü ismi tek celsede boşandı. Yılbaşında Antalya'da birlikte tatil yaptılar Magazin
Sosyetenin ünlü ismi tek celsede boşandı. Yılbaşında Antalya'da birlikte tatil yaptılar
Arda Güler Ancelotti'ye isyan etti. Gösterdiği tepki İspanya'da gündem oldu Spor
Arda Güler Ancelotti'ye isyan etti. Gösterdiği tepki İspanya'da gündem oldu
Bekar Afgan kadınlar hastaneye gidemeyecek. Taliban’dan yeni kısıtlamalar Dünya
Bekar Afgan kadınlar hastaneye gidemeyecek. Taliban’dan yeni kısıtlamalar
Glutatyon nedir? Glutatyon görevleri neler? Sağlık
Glutatyon nedir? Glutatyon görevleri neler?
İnşaat devinin patronu rüşvetten tutuklandı Gündem
İnşaat devinin patronu rüşvetten tutuklandı
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı Spor
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı
Teknolojide Kadın Derneği ücretsiz liderlik eğitimi verecek Ekonomi
Teknolojide Kadın Derneği ücretsiz liderlik eğitimi verecek