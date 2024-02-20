TKYD'den iş dünyası kurumsal yönetim paneli

Kaynak: Haber Merkezi
TKYD'den iş dünyası kurumsal yönetim paneli
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimin Türkiye'de yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

TKYD, Anadolu'da kurumsal yönetim konusunda bilinçlendirme yapmak için Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ile "Anadolu Panelleri" düzenliyor.

Bu yılın ikinci paneli 27 Şubat'ta Aydın'da gerçekleştirilecek. Panelin ev sahipliğini Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası yapacak.

Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleşecek panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar üstlenecek.

Açılış konuşmalarını ise TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur yapacak.

Panelde ise; TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki, Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gesifed Yönetim Kurulu Başkanı, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Oktay Mersin ve Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çercioğlu konuşmacı olarak yer alacak.

TKYD Yönetim Kurulu başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Buluşmaları ile TKYD’nin 21 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, “Kurumsal yönetim anlayışıyla şirketlerin adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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