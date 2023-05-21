TL ile kredi devri sona erdi. Sanayici çaresiz

Seçimlerin ikinci tura kalması ile birlikte piyasalarda dalgalanmalar artarken, son bir yıldır devam eden finansman sıkıntısı sanayici cephesinde işleri sıfır noktasına getirdi. Merkez Bankası'nın (TCMB) son düzenlemeleri ticari tarafta belirsizlik süreci ile birleşince bankalar da TL ile kredi musluklarını kapatıp, sanayicinin önüne yüksek faizli döviz kredisi seçeneğini sürdü.

KİMSE ÖNÜNÜ GÖREMİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, kredi sıkıntısının ikinci tur belirsizliği ile büyük bir probleme döndüğünü belirterek, “Bankalar, ikinci tur öncesi özellikle TL kredisi kullandırmıyor. Döviz istiyorsanız da yüzde 10-11 bandında faizler. Yüzde 40-50 bandındaki faizlerle bile TL kredisi bulamıyoruz” dedi.

Sanayicinin uzun bir süredir kredi sıkıntısı yaşadığını ve yüzde 50'lere varan piyasa faizleriyle ancak kredi kullanılabildiğini aktaran Fayat, seçimlerin ikinci tura kalması ile birlikte sorunun derinleştiğini aktardı. Bankaların belirsizlik nedeni ile kredi maliyetlerini hesaplayamadığını kaydeden Fayat, şöyle devam etti:

“Burada eğer çok kredibiliteniz varsa, net ihracatçı iseniz TL ile reeskont kredileri haricinde uygun finansman neredeyse yok. Bankalar ikinci tur öncesi özellikle TL kredisi kullandırmıyor. Maliyeti bilmediği için yüzde 40-50 faizle bile kredi vermek istemiyorlar. İhracatçı iseniz TL reeskont kredisi kullanmıyorsanız yüzde 10-11 bandındaki döviz kredisi kullanmak zorunda kalıyorsunuz.”

İkinci tur ile belirsizliğin hem finans kuruluşlarında hem de şirketlerinde önlerini görmeyi ve nakit akışını zorlaştırdığını aktaran Fayat, ekonomi yönetimine kim gelirse gelsin yeni dönemde geleneksel ekonomi politikalarına bir dönüş olacağını kaydetti.

PİYASADA PARA HAREKETİ SIFIRA YAKIN

Seçimin ilk turu ile birlikte piyasada kredi diye bir şey kalmadığını aktaran Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, “Kredi muslukları tamamen kapanmış durumda. Geçen haftadan da çift kur mevzusu vardı. Makas çok ciddi açılmıştı. Ondan dolayı işler çok durgun sıfıra yakın piyasada para hareketi. Kredi muslukları kapanmış herkes ikinci tur seçime kilitlenmiş. Bankalar alacaklarını toparlama taraftarı. Belirsizlikten dolayı herkes faizlerin artacağını düşünüyor. Yüzde 40-50 faizi verseniz bile paraya ulaşılamıyor” dedi.