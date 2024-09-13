TMO hububat satışı duyurusu

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden Hububat duyurusu...TMO Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Piyasalarda istikrarı korumak ve ilgili sektörlerin ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla hububat stoklarının satışına başlanacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuz stoklarında bulunan ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale, 12 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, peşin bedel mukabili serbest satışa açılmıştır. Talepler stokların bulunduğu Başmüdürlüklerimize doğrudan yapılacaktır. Ödemeler peşin olarak nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir."

Bu kapsamda 25 Eylül'e kadar para yatırılabilecek, 30 Eylül'e kadar ürünler teslim alınabilecek.