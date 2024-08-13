TMO randevuları açıldı! Fındık satmak için nasıl randevu alınır?

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık üreticileri için önemli bir duyuruda bulundu. Üreticilerin merakla beklediği randevu tarihleri açıklandı ve ürünlerin TMO'ya satışı için randevuların alınabileceği bildirildi. Fındık satışı için randevu almak isteyen üreticiler, TMO'nun belirlediği tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilirler.

RANDEVU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ordu'daki fındık üreticileri, hasat zamanının gelmesiyle birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım sürecini başlattı. TMO, 12 Ağustos'ta alımlara başlandığını ve üreticilerin randevu sistemi üzerinden fındıklarını satabileceklerini duyurdu.

TELEFONLA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TMO'ya fındık satışı yapacak üreticiler için randevu sistemi devrede. Üreticilerin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) belirlemiş olduğu alım merkezlerinden randevu alması şart. Satış işlemleri için TMO'nun resmi web sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden randevu oluşturulabilir. Randevusuz satış başvurusu kabul edilmemekte, bu yüzden üreticilerin işlemlerini önceden planlamaları önem arz ediyor.

TMO'NUN BELİRLEDİĞİ STANDARTLAR

TMO'ya fındık teslim etmek isteyen üreticiler, randevu sistemine göre hareket ederek, ürünlerinin kalite kontrolünden geçirilmesini sağlamalıdır. Kalite değerlendirmesi için TMO tarafından yürütülen testler, fındıkların nem, randıman ve yabancı madde içeriği gibi özelliklerini detaylı bir şekilde ölçmekte ve sadece bu kriterlere uygun olanları kabul etmektedir. TMO'nun hedefi, kalite standartlarına uyan ürünlere hak ettikleri değeri vermek ve üreticilere makul bir piyasa fiyatı sağlamaktır.