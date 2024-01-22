TMO’nun deposundan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı. Yargıtay’dan flaş karar geldi

Konya’nın Çumra ilçesinde TMO’nun deposundan geçen yıl 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı. Geçen yıl kasım ayında gerçekleşen hırsızlık sonrası açıklama yapan TMO “Çumra deposundan yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edilmiştir” dedi.

MUHALEFET MECLİS’E VE YARGIYA TAŞIDI!

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz’ın haberine göre, İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 7 bin 500 ton buğdayın çalındığına dikkat çekerek, TBMM’ye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise Bakan Yumaklı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve TMO yöneticileri hakkında 24 Kasım 2023 tarihinde Çumra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YARGITAY’DAN ‘İŞLEME KONULMAMA’ KARARI

Suç duyurusunu işleme alan savcılık dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay Vali Özkan hakkındaki şikayetin işleme konulmamasına karar verdi.

Kararda, “Dilekçe içeriğine göre söz konusu hırsızlık olayıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığının anlaşılması karşısında, Vali Özkan’ın gerekli önlemleri almadığı ve hırsızlıktan sonra gerekli işlemleri yapmadığı yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte olduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bakan Yumaklı ise vekillerin soru önergesine yanıt vermedi.