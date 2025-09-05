TMSF gıda devini satışa çıkardı. 5 ülkede 390 şubesi var

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa sundu. Türkiye’nin önde gelen fast-food zincirlerinden biri olan Maydonoz Döner, 5 ülkede 390’ı aşkın şubesiyle dikkat çekiyor. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Birleşik Krallık’ta güçlü bir marka değeri taşıyan şirket, geniş franchise ağı ve köklü müşteri kitlesiyle yatırımcıların radarında.

TMSF, satış için muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirledi. İhale, 15 Ekim 2025’te İstanbul’daki TMSF Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

İhaleye katılmak isteyenler için teminat bedeli 280.1 milyon TL olarak açıklandı. Teminat, nakit, teminat mektubu veya devlet tahvilleri şeklinde sunulabilecek. Katılımcıların, idari ve mali zarfları 14 Ekim 2025 saat 16:00’ya kadar TMSF’ye elden teslim etmesi gerekiyor.

Kapalı zarf usulüyle başlayacak ihale, açık artırma aşamasıyla devam edecek. Sadece kısa listeye girenler açık artırmaya katılabilecek. Detaylı bilgiler, TMSF’nin resmi internet sitesindeki satış ilanları bölümünde yer alıyor.Maydonoz Döner, kaliteli ürün yelpazesi ve yenilikçi hizmet anlayışıyla sektörde fark yaratıyor. Şirketin güçlü lojistik ağı ve global marka bilinirliği, satış sürecine ilgiyi artırıyor.

TMSF, bu satışla hem ekonomiye katkı sağlamayı hem de markanın sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedefliyor. İhale, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak görülüyor.