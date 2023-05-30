TOBB'un sahnesi şiddetli yağış sebebiyle çöktü: 6 yaralı

Ankara'da TOBB 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

TOBB'un sahnesi şiddetli yağış sebebiyle çöktü: 6 yaralı

Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bahçesinde, TOBB 79'uncu Genel Kurulu' kapsamında brandadan oluşturulan çatının bir kısmı, yoğun yağmur nedeniyle çöktü. Alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

tobb.jpgAÇILIŞA ERDOĞAN KATILMIŞI

TOBB İkiz Kuleleri'nde 'TOBB 79'uncu Genel Kurulu' yapıldı. Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurul kapsamında, TOBB binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için branda ile kapatıldı.

aw902371-02.jpgKonferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü. Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi. (DHA-İHA)

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