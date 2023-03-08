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5 farklı markanın modeliyle ilgili Tofaş'tan flaş karar

TOFAŞ’ın 5 farklı markanın hafif ticari modelini Bursa’da üreteceği öğrenildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:20
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Tofaş 5 farklı markanın modelini üretecek

5 farklı markanın modeliyle ilgili Tofaş'tan flaş karar
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Tofaş, Fransız Stellantis Grubunun Türkiye haklarını satın almasının ardından Bursa'da 5 farklı markanın ticari araçlarını üretme kararı aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar hem Türkiye hem de Fransa için ekonomik kalkınmayı işaret etti. Stellantis grubunun hafif ticari modelleri Fransa’nın Hordain şehrindeki fabrikasında üretiliyor. Bu üretim kapsamında 4 farklı markanın ticari araçları aslında aynı altyapılara sahip.

Stellantis grubunun Türkiye haklarını TOFAŞ’ın satın alımından sonra alınan kararla birlikte bu 5 markanın hafif ticari araçlarının Bursa’da üretilmesi kararı alındı.

Konuyla ilgili olarak Stellantis CEO’su Carlos Tavares şu açıklamayı yaptı:

“Koç Holding ile ortaklığımızı derinleştirmek; bizim için sinerji yaratacak, değer arttıracak ve Stellantis bünyesindeki bütün segmentlerin pazar potansiyelinin artmasını sağlayacak.”

Bu üretim kararı 5 markanın hafif ticari araçlarında tekelleşme yaratmıyor. Çünkü TOFAŞ, 5 farklı markanın ticari araçlarının tüm üretimini yapmayacak. Bursa’daki fabrika, Fransa’ya destek olacak. Yani grubun hafif ticarileri dünya genelinde üç fabrikada üretilmiş olacak. Türkiye gibi hafif ticari sınıfını aile aracı olarakta kullanan bir ülke de fabrikanın bulunmasıysa Stellantis grubunun hafif ticari modelleri için yeni bir pazar imkanı sunacak.

İŞTE TOFAŞ’IN BURSA’DA ÜRETECEĞİ 5 MARKA VE MODEL

1- Peugeot Expert/Traveller

2- Citroen Jumpy/Spacetourer

3-Opel Vivaro/Zafira Life

4-Fiat Scudo/Ulysee

 

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