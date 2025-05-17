TOFAŞ evinde Karşıyaka'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 mağlup etti.
TOFAŞ 90 KARŞIYAKA 76
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş
TOFAŞ: Reed 21, Özgür Cengiz 3, Perez 19, Yiğitcan Saybir 2, Trifunovic 15, Berk Demir 4, Gauzın 8, Pasecnıks 9, Bankston 9, Ali Taşkın
Karşıyaka: Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 4, Maxhunı 12, Mehmet Efe Demirel 18, Braımoh 5, Hollıns 10, Smıth 5, Yalın Yıldız, Mert Celep, Muhsin Yaşar 14
1. periyot: 20-23
Devre: 46-45
3. periyot: 57-56