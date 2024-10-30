Tofaş ikiye ayrıldı 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tofaş ikiye ayrıldı 2 kişi öldü

Tokat'ta ağaca çarpan Fiat-Tofaş ikiye ayrıldı, otomobil metal yığınına döndü. Otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

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İkiye bölünen aracın parçaları tarlaya saçıldı. Fiat-Tofaş marka otomobil metal yığınına döndü. Otomobilde bulunan Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı M. S. (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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