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Tofaş üretime 15 gün ara veriyor

Tofaş Otomobil Fabrikası üretime 15 gün ara veriyor. 6 bin işçinin çalıştığı otomotiv devi 30 Aralık'ta şartel indirecek.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:56
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Tofaş Otomobil Fabrikası üretime 15 gün ara veriyor

Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
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İHA'da yer alan haberde, Otomotiv devi Tofaş Otomobil A.Ş.'nin Bursa'daki fabrikası yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 15 gün üretime ara veriyor. Dev tesiste 30 Aralık'ta duracak üretim 16 Ocak'ta başlayacak.

Çalışanlara Cumhuriyet altını
Çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 50 yıldır personele yönelik etkinlikler yapan fabrika yönetiminin geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da tüm çalışanlarına Cumhuriyet altını dağıtacağı öğrenildi. Tofaş Fabrikasında 4518 mavi, 1480 beyaz yakalı personel çalışıyor. Fabrika geçtiğimiz yıl 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını dağıtmıştı.

Doblo'nun Amerika ve Euro market üretimi bitiyor
TOFAŞ'ın Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyu ile paylaşılmasının ardından gözler Bursa'daki fabrikaya çevrilmişti. 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ Fabrikası'nda devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş Fabrikası'nda üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam ederken, kesinleşen önemli bilgilerin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi
Yeni yıla girmeye hazırlanan fabrikada Amerika'ya üretilen Doblo'nun 636 modeli ile Euro Market için üretilen Doblo 263 modelinin 2022 yılı sonu itibariyle bir daha üretilmeyeceği, Doblo 263 modelinin Türkiye Market üretimlerinin ise 2023 sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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