Tofaş otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Kaza, 4 Kasım günü saat 17.45 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Kılçan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Bayram K. yönetimindeki 15 FE 001 plakalı Fiat Tofaş otomobil, Kılçan kavşağında dönüş yaparken karşı yönden gelen 43 yaşındaki Serkan K.'nın kullandığı 44 ADE 225 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından Tofaş otomobilin sürücüsü Bayram K. ve yanındaki yolcu 17 yaşındaki Muhammet M.Ö., diğer araçta bulunan 43 yaşındaki Serkan K. ile 39 yaşındaki Şükran K., 14 yaşındaki İkra K. ve 11 yaşındaki Sena N.K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası Tofaş otomobilin ikiye bölündüğü ve diğer aracın da hasar aldığı bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.