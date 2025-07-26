Tofaş’tan transfer bombası! Joe Thomasson ile 1 yıllık imza

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Tofaş’tan transfer bombası! Joe Thomasson ile 1 yıllık imza

Tofaş, Dreamland Gran Canaria’dan ayrılan 31 yaşındaki guard Joe Thomasson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) yeni sezonunda Grup D’de mücadele edecek olan Tofaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Dreamland Gran Canaria forması giyen Joe Thomasson, 1 yıllık sözleşmeyle Bursa ekibine katıldı.

BCL’DE TANIDIK İSİM

31 yaşındaki skorer guard, 2021-22 sezonunda BAXI Manresa formasıyla 15 BCL maçına çıkmış ve dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu. Thomasson, son üç sezonda ise Turkish Airlines EuroLeague ve BKT EuroCup deneyimi yaşadı.

GRUP D’DE ZORLU RAKİPLER

Tofaş, yeni sezon BCL Grup D’de La Laguna Tenerife, Bnei PenLink Herzeliya ve Trapani Shark takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

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