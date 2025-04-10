Togg fiyatıyla rakiplerini ezip geçecek. Yeni modeli test sürüşünde

Türkiye’nin gururu Togg’un yeni modeli T10F, testleri başarıyla geçti. 600 km menzili ve 1,3 milyon TL’den başlayan fiyatıyla yaz aylarında yollarda olacak, rakiplerine meydan okuyacak.

Türkiye’nin önde gelen mobilite teknoloji markası Togg, yeni modeli T10F ile dikkatleri üzerine çekiyor. C segmentindeki ikinci akıllı cihazı olan T10F, test sürüşlerini tamamlayarak kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yaz aylarından itibaren Türkiye yollarında boy gösterecek araç, 600 kilometrelik etkileyici menziliyle öne çıkıyor. Togg, T10X’in başarısının ardından T10F ile sedan segmentinde iddiasını güçlendiriyor.

T10F’in mühendislik testleri, Türkiye ve yurtdışındaki akredite merkezlerde titizlikle gerçekleştirildi. Güvenlik, dayanıklılık ve aerodinamik performans açısından yapılan değerlendirmelerden tam not aldı. İlk kez 27 Aralık 2019’da tanıtılan model, CES 2024’te dünya sahnesine çıktı. Mayıs’ta lansmanı yapılacak ve ön siparişler alınacak olan T10F, fastback tasarımıyla modernliği ve dinamizmi bir araya getiriyor.

PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR

Araç, arkadan itişli (RWD) ve dört çeker (AWD) seçenekleriyle geliyor. RWD versiyonu 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork sunarken, çift motorlu AWD modeli 700 Nm torkla 530 km menzil vadediyor. Batarya kapasitesi ise standart modelde 52,4 kWh, uzun menzilli versiyonda 88,5 kWh olarak tasarlandı. Bu özellikler, T10F’i hem performans hem de verimlilikte sınıfının liderlerinden biri yapıyor.

Fiyatlandırma konusunda resmi açıklama olmasa da, sektör tahminleri T10F’in başlangıç fiyatının 1,3-1,35 milyon TL arasında olacağını işaret ediyor. RWD Standart Menzil V1 1,44 milyon TL, Uzun Menzil V2 ise 1,83 milyon TL’ye kadar çıkabilir. T10X’te olduğu gibi opsiyonel özellikler arasında 19 inç jantlar (30 bin TL), panoramik cam tavan (30 bin TL) ve Meridian ses sistemi (30 bin TL) gibi ekstralara yer verilecek.

İHRACATA DA KAPILARINI AÇACAK

Togg T10F, kullanıcı odaklı teknolojileriyle fark yaratıyor. Sürekli internet bağlantısı ve uzaktan güncelleme özellikleriyle her zaman yeniliğini koruyor. Arka tasarımıyla sportif bir duruş sergileyen araç, Togg’un stilistik DNA’sını modern çizgilerle harmanlıyor. Türkiye’de üretimin artmasıyla ihracata da kapı açması beklenen T10F, küresel pazarda adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Togg’un bu hamlesi, yerli otomobil sektöründe çıtayı yükseltirken, uygun fiyat ve yüksek teknolojiyle rakiplerine gözdağı veriyor. Yaz aylarını sabırsızlıkla bekleyen otomobil tutkunları, T10F’in yollara çıkmasıyla Türkiye’nin mobilite vizyonunu bir kez daha deneyimleyecek.