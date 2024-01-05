Togg satışlarında yeni dönem başlıyor. Bir devir sona erdi

TOGG T10X'in çekilişle satışa çıkartıldığı süreçte 20.000 kişi arabalarını teslim aldı. Türkiye’nin ilk yerli otomobili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Tüketiciler çekilişsiz olarak da araç sahibi olabilecek.

Teknolojioku.com'un haberine göre, yeni yıldan itibaren başlayacak bu uygulama ile, TOGG'un daha fazla satılması amaçlanıyor.

AÇIK SATIŞA ÇIKARILIYOR

Ocak ayı sonundan itibaren TOGG T10X siparişi vermek isteyen vatandaşlar, çekilişe gerek kalmadan bu özel elektrikli SUV modelini satın alabilecekler. Bu karar, TOGG'un sadece özel kampanya süreçlerinde değil, sürekli olarak taliplilere açık bir şekilde satın almasını sağlayacak.